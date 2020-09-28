Hellas Verona'da Mert Çetin rüzgarı
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Hellas Verona'da Mert Çetin rüzgarı

28.09.2020 15:26 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:31
Hellas Verona'da Mert Çetin rüzgarı

İtalya Serie A'da 2'de 2 yaparak 6 puan toplayan ve kalesinde hiç gol göremeyen Hellas Verona'nın Türk stoperleri Mert Çetin ve Koray Günter performanslarıyla göz doldurdu.

İtalya Serie A'da 2'de 2 yaparak 6 puan toplayan ve kalesinde hiç gol göremeyen Hellas Verona'nın Türk stoperleri Mert Çetin ve Koray Günter performanslarıyla göz doldurdu.

Bu sezon başında Roma'dan transfer edilen milli stoper Mert Çetin ve geçen sezon da Verona forması giyen Koray Günter, ligin ilk maçında da gösterdikleri performansla beğeni kazandı.Geçen sezon devre arasında Roma forması giyerken de Verona'dan teklif alan ancak sezonu Roma'da tamamlamak isteyen Çetin, süreklilik kazanmak ve transferi için istekli olunması nedeniyle Verona'nın teklifini kabul ettiğini söylerken Avrupa'da kalıcı olmayı hedefliyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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