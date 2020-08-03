Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımıyla dikkatleri üzerinde çeken Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım çok konuşuldu.

"SABAH RUTİNİ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Son günlerde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Helin Avşar, bu sefer siyah mayosuyla amuda kalktığı bir fotoğrafını "Sabah rutini" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. 42 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle takipçilerini büyüleyen Helin Avşar'ın paylaşımına 3 binin üzerinde beğeni geldi.

ABLASI DA YORUM YAPTI: BAK YİNE KISKANDIM

Öte yandan, Hülya Avşar da kardeşinin paylaşımına yorum yapmayı ihmal etmedi. Avşar, "Bak yine kıskandım" şeklinde yorum yaparak atıfta bulundu.