HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Twitter hesabından HDP'den istifa ettiğini duyurdu. Mesajında HDP'ye yönelik eleştiriler yönelten Şık, "Parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim" dedi.

Şık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim.

"İSTİFA KARARINI 1 NİSAN'DA VERMİŞ"

Şık açıklamasının devamında, "1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun." dedi.