HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemlerini sürdüren aileler, HDP'li vekillerin sessizliğine dayanamayarak kendilerine açıklama yapmalarını istedi. Bu sırada parti binası içerisinde bulunan şahısların kendilerine güldüğünü gören aileler, sinir krizi geçirdi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 241 gündür evlat nöbetini sürdüren aileler, HDP'li vekillerin sessizliğine dayanamayarak açıklama yapmasını istedi. Bu sırada parti binasında bulunan şahısların kendilerine güldüğünü gören aileler sinir krizi geçirdi.
NÖBETTE 241'İNCİ GÜNE GİRİLDİ
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 241'inci gününe girdi.
GÜLDÜKLERİNİ GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
241 gündür HDP önünde oturma eylemlerini sürdüren aileler, HDP'li vekillerin sessizliğine dayanamayarak kendilerine açıklama yapmalarını istedi.
Bu sırada parti binası içerisinde bulunan şahısların kendilerine güldüğünü gören aileler, sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren aileleri sakinleştirdi.