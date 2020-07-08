HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Asgari ücreti altı ayda bir belirleyip en azından açlık sınırının üzerine taşımalıyız. Bizim önerimiz; asgari ücretin vergi dışı bırakılarak en azından ilk adımda 3 bin TL'ye çıkarılmasıdır" dedi.

08.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:25

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis'in açılır açılmaz bekçilere ilişkin düzenlemenin gündeme getirildiğini şimdi ise barolara ilişkin düzenlemenin gündemde olduğunu ancak vatandaşların gündeminin ise geçim, iş, aş derdi olduğunu söyledi.

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"ASGARİ ÜCRET 3 BİN LİRAYA ÇIKARILMALI"

Koronavirüs salgını sonrası çok sayıda vatandaşın işsiz kaldığını anımsatan Paylan, bu vatandaşlara herhangi bir doğrudan gelir desteği verilmediğini savundu. Paylan, açlık sınırının 2 bin 431 TL'ye çıktığını, asgari ücretin ise 2 bin 324 TL olduğunu dile getirerek, "Asgari ücreti altı ayda bir belirleyip en azından açlık sınırının üzerine taşımalıyız. Bizim önerimiz; asgari ücretin vergi dışı bırakılarak en azından ilk adımda 3 bin TL'ye çıkarılmasıdır. Açlık sınırı 2 bin 431 TL iken asgari ücret 2 bin 324 TL'de kalamaz." diye konuştu.

Paylan, emekli ikramiyesinin de en az 2 bin 500 TL'ye çıkarılmasını önerdi.