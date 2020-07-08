HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis'in açılır açılmaz bekçilere ilişkin düzenlemenin gündeme getirildiğini şimdi ise barolara ilişkin düzenlemenin gündemde olduğunu ancak vatandaşların gündeminin ise geçim, iş, aş derdi olduğunu söyledi.

"ASGARİ ÜCRET 3 BİN LİRAYA ÇIKARILMALI"

Koronavirüs salgını sonrası çok sayıda vatandaşın işsiz kaldığını anımsatan Paylan, bu vatandaşlara herhangi bir doğrudan gelir desteği verilmediğini savundu. Paylan, açlık sınırının 2 bin 431 TL'ye çıktığını, asgari ücretin ise 2 bin 324 TL olduğunu dile getirerek, "Asgari ücreti altı ayda bir belirleyip en azından açlık sınırının üzerine taşımalıyız. Bizim önerimiz; asgari ücretin vergi dışı bırakılarak en azından ilk adımda 3 bin TL'ye çıkarılmasıdır. Açlık sınırı 2 bin 431 TL iken asgari ücret 2 bin 324 TL'de kalamaz." diye konuştu.

Paylan, emekli ikramiyesinin de en az 2 bin 500 TL'ye çıkarılmasını önerdi.