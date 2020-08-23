Bakan Berat Albayrak: Doğal gaz haberini aldığım an sadece şükrettim, muazzam bir keşif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğunu açıkladı. Sondaj için gemilerin alınmasına öncülük eden isimlerden olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Erdoğan müjdeyi açıkladığında Fatih sondaj gemisinin üzerinde bulunuyordu. Albayrak, haberi ilk aldığı anda ise bu gelişmeye şükrettiğini ifade etti.

"ÇOK ŞÜKÜR"

Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge, Bakan Albayrak'a yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktardı; "Dün "büyük müjde"nin mimarlarından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sordum 'O haberi aldığınız an ne hissettiniz?' Berat Bey'in sesinde tarihi bir zaferin dalgaları vardı 'O an sadece şükrettim. Bir milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için muazzam bir keşiftir bu. Çok şükür...'

"40 MİLYAR DOLARLIK YÜK ARTIK KALKIYOR"

Ve sonra devam etti 'Düşünün ki bu milletin her yıl üzerine gelen 40 milyar dolarlık yük artık kalkıyor. Bu müthiş bir şey... Bağımsızlığımız için, geleceğimiz için tarihi bir gelişme. Türkiye artık büyükler ligine yükselmiştir. Yıllarca yabancı enerji şirketlerinin sondajlarına bakan bir Türkiye, artık kendi yerli ve milli sondajlarını yapmaktadır. Sonuç da işte böyle müjdeyle ortaya çıkmıştır.'

"BURADAN SONRASI ARTIK ZAMAN MESELESİYDİ..."

Berat Bey'in sesinde kutsal bir görevi yerine getirmiş bir kişinin mutluluk, heyecan ve huzuru vardı... İşte o huzurla dedi ki 'Biz kendi sondaj filomuzu hazırladık. Buradan sonrası artık zaman meselesiydi. Ve nihayet müjdeyi aldık."