Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez geçtiğimiz hafta sonu Anneler Günü'nde paylaştığı fotoğrafla gösterdi. O fotoğraftan sonra Fikret Ali'nin eşi Ali Atay'a benzediği yorumları da çokça geldi.

O yorumlarla birlikte esprili montajlar da yapıldı. Montajlardan birinde de Fikret Ali'nin yüzüne Ali Atay'ın yüzü yerleştirildi.

HAZAL KAYA'DAN ESPRİLİ YAKLAŞIM

Hazal Kaya, fotoğrafın montajlı halini paylaşıp esprili bir yorumda bulundu. Kaya fotoğrafa "Arkadaşlar bi şey dicem… Hoş değil ya… AHAHAHHHAHAHAAHAHAHAHAH Hiç hoş değil yapmayın yagskdgskahal" yazdı.

Bu esprili yorum sosyal medya kullanıcılarını da güldürdü.

FOTOĞRAFIN ORİJİNAL HALİ