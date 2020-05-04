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Hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü öldü - SİVAS

Sivas'ta yıldırım isabet etmesi sonucu bir köylü hayatını kaybetti.

04.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:15

Sivas'ta yıldırım isabet etmesi sonucu bir köylü hayatını kaybetti.

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Merkeze bağlı İnceağa köyünde yağışlı havada hayvanlarını otlatmaya çıkaran Metin Polat'a (47) köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Koçbaba mevkisinde yıldırım isabet etti.

Polat, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası Polat'ın cenazesi, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla traktörle araziden indirildi.

Cenaze, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada yıldırım isabet eden 1 büyükbaş hayvan da telef oldu.