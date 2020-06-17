Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç nereli ve kaç yaşında? Hayati İnanç ne mezunu?

HAYATİ İNANÇ KİMDİR?

Hukukçu, avukat, yayıncı, yönetici, denetçi, eğitimci, televizyon programı sunucusu olan Hayati İnanç1961, Denizli doğumlu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindenmezun olan İnanç, Avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yapmakta.

HAYATİ İNANÇ'İN ESERLERİ

Can Veren Pervaneler

Can Veren Pervaneler 2

Can Veren Pervaneler 3

Can Veren Pervaneler 4

Can Veren Pervaneler 5

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