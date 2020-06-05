Hayalet Dayı konusu nedir? Hayalet Dayı oyuncuları kimler? Hayalet Dayı filmi hakkında merak edilenler! Türk filmi Hayalet Dayı!
Sevilen Türk komedi filmi Hayalet Dayı hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Türk kahkaha tufanı komedi filmi Hayalet Dayı hakkında her şey haberimizde. Hayalet Dayı konusu nedir? Hayalet Dayı oyuncuları kimler? Hayalet Dayı filmi hakkında merak edilenler! Türk filmi Hayalet Dayı!
Türk sineması içerisinde son yıllardaki yapımlarda öne çıkan komedi filmi Hayalet Dayı beğenerek izleniyor. Türk kahkaha tufanı filmi Hayalet Dayı hakkında konusu, oyuncuları ve film künyesini sizler için haberimizde ele aldık. Hayalet Dayı filmi hakkında merak edilenler!
HAYALET DAYI FİLM KONUSU NEDİR?
Aşırı ucuz bir konak bulan Ozan ve Caner'in bu durumla ilgili mutlulukları sadece bir gece sürer. Evde daha önce benzerini görmedikleri bir Dayı ile tanışırlar. Dehşete düşen iki arkadaş, kısa bir zaman sonra evin asıl sahibi olan Hayalet Dayı ile kanka olurlar. Oldukça sevgi dolu olan bu dayıya alışan Ozan ile Caner, kısa zaman sonra kendilerini Hayalet Dayı'nın derdine çare aramaya adar ve onu huzura kavuşturmak için kolları sıvarlar.
HAYALET DAYI FİLM KÜNYESİ NEDİR?
Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2015 (98 dk)
Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2015 Cuma
Senaryo: Ali Yorgancıoğlu, Serkan Altuniğne
Yapımcı Firma: Dirty Cheap Creative
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
HAYALET DAYI FİLM OYUNCULARI KİMLER?
Settar Tanrıöğen
Ozan Özcan
Caner Özyurtlu
Ülkü Duru
Esra Dermancıoğlu