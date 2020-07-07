Hattuşa'nın 3 bin 500 yıl önceki hali sanal gerçeklik uygulamasıyla ziyarete açıldı

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nin 3 bin 500 yıl önceki halinin sanal gerçeklikle gezilebilmesi için hazırlanan projenin ilk etabı faaliyete geçirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Hattuşa'nın tanıtılması ve ilçe halkının turizmden gelir elde edebilmesi amacıyla Boğazkale Kaymakamlığınca çalışma yürütülüyor.

Kaymakam Yunus Ataman'ın girişimleriyle hayata geçirilen ve tarihi kentin 3 bin 500 yıl önceki halinin cep telefonu uygulaması üzerinden gezilmesi ve bilgi sahibi olunması amacıyla hazırlanan "sanal gerçeklik" projesinin ilk etabı tamamlandı.

Hattuşa'ya gelen ziyaretçiler, artık telefonlarına indirecekleri uygulama ile Büyük Tapınak bölgesinin 35 asır önceki halini üç boyutlu ortamda gezerek, yapı ve eserler hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Proje kapsamında antik kentin önemli yapılarından Aslanlı Kapı, Yer Kapı ve Kral Kapı başta olmak üzere 10 noktada daha hayata geçirilecek sanal gerçeklik uygulaması sayesinde, Hititler'e 450 yıl başkentlik yapan Hattuşa'nın tamamının üç boyutlu ortamda gezilmesi hedefleniyor.

"Tüm tarihi kentin 3 bin 500 yıl önceki haliyle görülebilmesini sağlamak istiyoruz"

Kaymakam Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun ilk başkenti olma özelliğine sahip Hattuşa'nın, dünya tarihine yön veren en önemli tarihi kentlerden biri olduğunu, bölgede 114 yıldır arkeolojik kazıların devam ettiğini söyledi.

Kazılar neticesinde kentin büyük bir bölümünün gün yüzüne çıkarıldığını ancak çok uzun bir zamanın geçmesi ve yapıların kerpiç kullanılarak inşa edilmesi sebebiyle günümüzde sadece temellerinin göründüğüne dikkati çeken Ataman, şunları kaydetti:

"İlçemize gelen misafirlerimizin Hitit medeniyeti ve Hattuşa hakkında daha teferruatlı bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve kentin 3 bin 500 yıl önceki halini gösterebilmek amacıyla, artırılmış gerçeklik projesini hazırladık. İlk etabını Büyük Tapınak'ta hayata geçirdik. Ziyaretçilerimiz ilgili uygulamayı telefonlarına indirerek tapınak bölgesini üç boyutlu görebilecek ve içini gezebilecek, uygulamada bulunan seslendirmelerle yapının tarihine ve özelliklerine dair bilgi sahibi olabilecek. Projenin devamında aslanlı kapı, yer kapı, kral kapı başta olmak üzere 10 noktada bu uygulamayı faaliye geçirmek istiyoruz. Yozgat yolu üzerindeki Yıldız Tepesi mevkisinde hazırladığımız seyir terası projesine de bu teknolojiyi ekleyerek tüm tarihi kentin 3 bin 500 yıl önceki haliyle görülebilmesini sağlayarak çalışmayı tamamlamak istiyoruz."

Ataman, projeye desteklerinden dolayı Vali Mustafa Çiftçi ve emeği geçenlere teşekkür etti.