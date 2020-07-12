Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti ve normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu. 53 yıl sonra tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan kulübün bu başarısı şehirde büyük bir sevinçle karşılandı.
12.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:36
Hatayspor'un TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi kentte coşkuyla kutlandı. Bordo-beyazlı taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu.
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Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi. Kentte kutlamaların hemen hemen her noktada sürdüğü öğrenildi.
53 YIL SONRA BİR İLK
1967'de kurulan Hatayspor, 53 yıl sonra tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.