Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti ve normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu. Kulübün Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi şehirde büyük bir sevinçle karşılandı.
12.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:20
Hatayspor'un TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi kentte coşkuyla kutlandı. Bordo-beyazlı taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu.
Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi. Kentte kutlamaların hemen hemen her noktada sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA