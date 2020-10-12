Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz

Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda 9 Ekim'de başlayıp, Arsuz ve İskenderun ilçesindeki yerleşim yerlerine sıçrayan ve 33 saat sonra kontrol alınan yangının ardından, ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladı.

"YANGINLARIN SORUMLULARINI LANETLİYORUZ"

Rüzgarın da etkisiyle ilçedeki yerleşim yerlerine sıçrayan yangın güçlükle söndürülüp kontrol altına alındı. PKK'lı teröristler tarafından çıkarılan orman yangınlarıyla ilgili gözlerin çevrildiği HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından yapılan "Orman yangınlarının sorumlularını lanetliyoruz" başlıklı yazılı açıklamada "imden gelirse gelsin ve hangi nedenle olursa olsun, ormanların yakılmasının ve eko sistemin tahrip edilmesinin karşısında kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İşte HDP'den yapılan o açıklama;

"Hatay, iki gün boyunca yandı. Ne yazık ki, her yıl yaz aylarında ülkenin birçok bölgesinde büyük orman yangınları nedeniyle halkın, bütün toplumun zenginliği olan ormanlarımız tahrip oluyor.

Bizler doğanın efendisi, hakimi değil bir parçasıyız ve en önemli görevimiz, doğayı koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Doğaya yönelik saldırılar asla kabul edilemez, asla hoş görülemez. Doğa, ormanlar ve eko-sistem bütün canlılara aittir. Nerede ve hangi nedenle olursa olsun, doğaya karşı geliştirilen her türlü saldırı bütün insanlığa karşı yapılmış saldırılar kadar ağır bir suçtur. O nedenle doğaya yönelik her türlü saldırıyı, kimden gelirse gelsin kınıyoruz.

Bu iktidarın ormana, doğaya ve eko sisteme bakışı son derece sorunludur. Şaibeli ihalelerle satılan yangın söndürme uçakları; güvenlik bahanesiyle yakılan hektarlarca arazi; günlerce, haftalarca bilerek müdahale edilmeyen yangınlar ve tahrip edilen yaşam alanları; imara açılsın diye rant alanı yaratmak için çıkarılan yangınlar; maden sahası yaratmak için yakılan ormanlar...

Ormanlık alanlar yandıktan sonra o topraklarda yükselen otelleri ve villaları; açılan maden ve taş ocaklarını, kısacası rant uğruna ülkenin geleceğini yakan anlayışı unutmuyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha, kimden gelirse gelsin ve hangi nedenle olursa olsun, ormanların yakılmasının ve eko sistemin tahrip edilmesinin karşısında kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz. Nerede olursa olsun, ekolojik dengelerin ve sistemin korunması mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz."