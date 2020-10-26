Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
26.10.2020 21:29 | Güncelleme: 26.10.2020 21:38
Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından ilk görüntüler geldi.
Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.