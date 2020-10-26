Hatay'da teröristlerle girilen çatışma ve patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı. Teröristlerle girilen çatışma ve patlama anına ilişkin görüntüler ise bir vatandaşın telefonu ile kaydedildi.

"2 TERÖRİSTTEN BİRİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Öte yandan, saldırıyla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilecektir"

ABD'DEN TERÖR SALDIRISI UYARISI

ABD Ankara Büyükelçiliği Türkiye'de terör saldırısı ihtimali nedeniyle tüm vize işlemlerini askıya almıştı. Vatandaşlarını uyaran Büyükelçilik, "AVM'lerden ve kalabalık yerlerden uzak durun" demişti.