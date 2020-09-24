Motosikletle gelip taradılar! Müzikhole düzenlenen silahlı saldırı genç bir kızın canını aldı
24.09.2020 08:28 | Güncelleme: 24.09.2020 09:52
Hatay'da bir müzikhole, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, 23 yaşındaki bir genç kız hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde motosikletli iki kişi tarafından bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda İpek Harbelioğlu (23) öldü, iki kişi de yaralandı.
MOTOSİKLETLE ATEŞ AÇTILAR
Olay, gece saatlerinde Çevre Yolu Caddesi'ndeki bir müzikholde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi, eğlence merkezinin girişine doğru silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi, yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.