Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçradı. Ekiplerin zorlu mücadelesi ile 33 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında, çok sayıda bina ve araç hasar aldı. Evleri yanan vatandaşlar ve risk bölgesinde oturan mahalle sakinleri güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Mahalle sakinlerinin yangın sırasında cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde ise alevlerin yerleşim yerlerine kadar girdiği görüldü.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, yerleşim alanlarının içinden şiddetli rüzgar ile yükselen alevlerin binayı aştığı ve kaos ortamında yangından can havli ile kaçan vatandaşların büyük korku yaşadıkları görüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürerken, alevlerden zarar gören ev ve iş yerlerindeki manzara da gün yüzüne çıktı. Bazı vatandaşların otomobilleri tamamen küle dönerken, çocukların bisikletlerinin yanmış hali ise yürek burktu.

YANGINDA KASIT ŞÜPHESİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesindeki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı çıkarıldığına yönelik şüphelerin olduğunu belirterek, "Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bunla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var." ifadesini kullanmıştı.