Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerinde yerleşim alanlarına sıçradı. Terör örgütü üyelerinin çıkardığı öne sürülen yangınlarla ilgili sosyal medyada dolaşan bir video kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi. Görüntülerde terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen kişilerin ormanlık alanı ateşe verdikten sonra zafer işareti yaparak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

VALİLİK: GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR VAR

Hatay Valiliği, kentte 2 gündür süren ve bir türlü söndürülemeyen yangınla ilgili sabotaj ihtimaline karşı bazı şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"09 Ekim 2020 Cuma günü Belen ilçemizde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."