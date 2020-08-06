Hatalı basım 50 lirayı satışa çıkardı, hayvanlar için harcayacak
BURSA'da basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan banknotu satmak istediğini söyleyen Yavuz Hakan (32) "Satıştan elde ettiğim parayı barınaklardaki ve mahallemdeki hayvanların mama ihtiyaçlarına harcamayı düşünüyorum" dedi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Yavuz Hakan, 5 gün önce ATM'den çektiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gören Hakan durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı.
Parayı, ihtiyaç sahipleri ve sokak hayvanları için harcamak istediğini vurgulayan Hakan, "Bunu değerlendirmek istiyorum. Uygun bir alıcı bulduğumda satmayı düşünüyorum. Sattığım zaman da çevremde birkaç aile var, onlara gıda-erzak yardımı yapmayı düşünüyorum. Hayvanları çok seviyorum ve ben de köpek besliyorum. Satıştan elde ettiğim parayı barınaklardaki ve mahallemdeki hayvanların mama ihtiyaçlarına harcamayı düşünüyorum. Kafamda öyle bir rakam oluşturmadım, daha önce haberlerde Antalya'da bir abimizin elinde de bu paradan olduğunu öğrendim. Bu abimize 75 bin TL teklif edildiğini duydum, ben fiyat konusunda her türlü açığım. Gelen teklifleri değerlendirip hayırlı bir iş yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.- Bursa