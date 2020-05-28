7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı

Adana'da 65 yaş ve üstü sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir günde kalp ile böbrek yetmez rahatsızlığı bulunan ve tekerlekli sandalyeye mahkum 75 yaşındaki 7 çocuklu kadın hastaneden çıktığı gün sokağa atıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşındaki Sakine Çamer, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye giderek diyalize girdi.

Aynı zamanda da kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve hayatını da tekerlekli sandalyeye mahkum sürdüren yaşlı kadın diyalize girdikten sonra hastaneden çıkıp çocuklarının evine gitti. 7 çocuk annesi olan yaşlı kadın ancak eve kabul edilmeyerek eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı.

"BU HAYVANA BİLE YAPILMAZ"

Bu durumu gören vatandaşlar üzülerek yaşlı kadına yardım etmeye çalıştı. Yaşlı kadın yaşadıkları karşısında çok üzgün olduğunu belirterek, "Çocuklarım bana bakmıyor. Hastaneden çıktım gelinlerim beni buraya bıraktırıp gitti. Ben şimdi bu halimle sokakta kaldım. Bu hayvana bile yapılmaz. Kediler bile analarını böyle atmıyor. Ben kocamdan bin 750 lira maaş alıyorum. Maaş kartımda başka bir çocuğumda" diyerek gözyaşlarını tutamadı.