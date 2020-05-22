Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını bikinisinin üzerine giydiği koruyucu önlük ile tedavi etmeye çalışan Rus hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı. Hastalarının ve kendisinin sağlığını riske attığı için uyarı cezası alan hemşirenin 23 yaşındaki Nadya olduğu tespit edildi.

Kovid-19 salgınının yeni merkez üssü haline gelen Rusya, bikinisiyle hastalara müdahale eden genç hemşireyi konuşuyor. Havanın sıcak olması dolayısıyla bikinisinin üzerine sadece şeffaf bir önlük giyen 23 yaşındaki hemşirenin isminin Nadya olduğu ortaya çıktı.

DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Hem kendi sağlığını hem de hastaların sağlığını riske atan Nadya'ya ise hem sosyal medyada hem de doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından çok sayıda destek mesajı geliyor.

"MALZEME EKSİKLİĞİ VAR"

Çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı, hastanelerin özellikle Kovid-19 hastalarına bakılan koğuş ve bölümlerinde malzeme eksikliği yaşandığını söyleyerek genç hemşireye destek verdi.

Öte yandan hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının fotoğraflarının çekilmesinin de etik olmadığını açıklayan çok sayıda sağlık çalışanı, "Biz sizi iyileştirmeye çalışıyoruz, bizim fotoğrafımızı çekmemelisiniz" diyerek yeni bir kampanya başlattı.

HEMŞİRE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Ülkenin batısındaki Tula kentinde bulunan Bölge Hastanesi'nde görevli olan hemşire Nadya, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığını söyleyerek özür dilemişti.