Hasar gören yolcu uçağı, hurdalıkta alıcı bekliyor

ANTALYA Havalimanı'nda geçen yıl etkili olan fırtına ve hortumda hasar gören uçak, kullanılmaz hale gelince satışa çıkarıldı. Hurdacılık yapan Mustafa Erdal tarafından satın alınan ve 6 parçaya ayrılan uçak, hurdalıkta yeni alıcısını bekliyor.

Antalya'da geçen yıl ocak ayında etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada Antalya Havalimanı'nda, saatteki hızı 133 kilometreye ulaşan hortum nedeniyle iki otobüs, bir minibüs ve iki merdiven devrildi. Bir uçak ve bir polis helikopterinin pervanesinde hasar meydana geldi.

Apronda bulunan yolcu uçağının ön kısmında hasar oluşunca kullanılmaz hale geldi ve yaklaşık 1 yıl park halinde bekledi. Teklif usulü satışa çıkarılan uçak, Antalya'da hurdacılık yapan Mustafa Erdal tarafından 140 bin TL bedelle hurda olarak satın alındı. Kullanılabilecek malzemeleri, iniş takımları, motoru, elektronik aksamı sökülen ve bu şekilde satılan uçak, havalimanında kesilerek 6 parçaya bölündü.

SATILMAZSA ALÜMİNYUM HURDA OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Yaklaşık 40 ton ağırlığındaki uçak vinçle TIR'lara yüklenerek, Erdal'ın hurda deposuna getirildi. Hurda deposunda parçalanan araçların yanında duran uçağın içindeki malzemelerin bazıları hırsızlar tarafından çalınırken, bazı bölümlerine ise zarar verildi. Uçağın bazı koltukları ve kanatları, ortada duruyor. İnternet üzerinden satışa çıkarılan uçak, kafe veya restoran amaçlı kullanmak isteyen alıcılarını bekliyor. Uçak bu şekilde satılmaz ise alüminyum hurda olarak değerlendirilecek.

'SATIŞ GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR'

Hurdalıkta bekleyen uçağın satışını pandemi nedeniyle ertelediklerini söyleyen Mustafa Erdal, "Antalya Havalimanı'nı vuran fırtınada zarar gören bu uçak, aldığı hasar nedeniyle kullanılmadı. Firma bir süre sonra uçağı satışa çıkardı. Biz de firma olarak teklif usulü fiyat verdik. 140 bin TL gibi bir bedel ödeyerek satın aldık. Havalimanında uzman ekibimiz tarafından uçağı olduğu yerde keserek parçalara ayırdık. Vinçle yüklediğimiz parçaları 6 TIR'la buraya getirdik. Şu an satmak için bekliyoruz. Pandemi nedeniyle satışını bir süre erteledik ancak görüşmelerimiz sürüyor. Uçak restoran olarak kullanmak isteyenlerle görüşüyoruz. Eğer satılmazsa işimiz de hurda olduğu için, uçağı hurda olarak değerlendireceğiz" diye konuştu.