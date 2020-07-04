Hasar gören yolcu uçağı, hurdalıkta alıcı bekliyor
ANTALYA Havalimanı'nda geçen yıl etkili olan fırtına ve hortumda hasar gören uçak, kullanılmaz hale gelince satışa çıkarıldı.
ANTALYA Havalimanı'nda geçen yıl etkili olan fırtına ve hortumda hasar gören uçak, kullanılmaz hale gelince satışa çıkarıldı. Hurdacılık yapan Mustafa Erdal tarafından satın alınan ve 6 parçaya ayrılan uçak, hurdalıkta yeni alıcısını bekliyor.
Antalya'da geçen yıl ocak ayında etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada Antalya Havalimanı'nda, saatteki hızı 133 kilometreye ulaşan hortum nedeniyle iki otobüs, bir minibüs ve iki merdiven devrildi. Bir uçak ve bir polis helikopterinin pervanesinde hasar meydana geldi.
Hurdalıkta bekleyen uçağın satışını pandemi nedeniyle ertelediklerini söyleyen Mustafa Erdal, "Antalya Havalimanı'nı vuran fırtınada zarar gören bu uçak, aldığı hasar nedeniyle kullanılmadı. Firma bir süre sonra uçağı satışa çıkardı. Biz de firma olarak teklif usulü fiyat verdik. 140 bin TL gibi bir bedel ödeyerek satın aldık. Havalimanında uzman ekibimiz tarafından uçağı olduğu yerde keserek parçalara ayırdık. Vinçle yüklediğimiz parçaları 6 TIR'la buraya getirdik. Şu an satmak için bekliyoruz. Pandemi nedeniyle satışını bir süre erteledik ancak görüşmelerimiz sürüyor. Uçak restoran olarak kullanmak isteyenlerle görüşüyoruz. Eğer satılmazsa işimiz de hurda olduğu için, uçağı hurda olarak değerlendireceğiz" diye konuştu.