Harvey Alter kimdir? Harvey J. Alter kaç yaşında? Harvey Alter keşfi nedir?

Nobel Ödüllü Harvey J. Alter, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nde görev aldığı sırada Edward Tabor ile birlikte A ve B Hepatit olmayan yeni bir virüs türünü kefettiler, buna da Hepatit C adı verildi. Böylelikle Üstün Hizmet Madalyası ve 2000 Albert Lasker Klinik Tıbbi Araştırma Ödülü'ne layık görüldü.

HARVEY ALTER KİMDİR?

Alter, 12 Eylül 1935 tarihinde New York'ta dünyaya geldi. Hepatit C virüsünün keşfine yol açan çalışmaları ile tanınan Amerikalı tıp araştırmacısı, virolog ve doktor olan Harvey, 1970'lerin ortasında araştırma ekibiyle birlikte transfüzyon sonrası hepatit vakalarının çoğunun hepatit A ve hepatit B'ye bağlı olmadığını gösterdi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nde bilim adamı olan Alter ve Edward Tabor, bağımsız olarak çalışarak, başlangıçta "A olmayan, B olmayan hepatit" adı verilen yeni bir hepatit formunun enfeksiyonlara neden olduğunu bulundu. Bu çalışma sonunda 1988'de hepatit C virüsünün keşfedilmesine yol açtı.

Ünlü bilim adamı, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti kamu sağlığı hizmetinde sivillere verilen en yüksek ödül olan Üstün Hizmet Madalyası ve 2000 Albert Lasker Klinik Tıbbi Araştırma Ödülü'ne layık görüldü. 1956 yılında derece ile Alter Rochester Üniversitesi'nden tıp diplomasını aldı.

Alter, District of Columbia tarafından verilmiş bir tıbbi lisansa sahiptir. Ayrıca American Board of Pathology-Subspecialty Blood Banking sertifikasına sahiptir ve American College of Physicians / American Society Internal Medicine'in bir üyesidir. 1969'da kıdemli araştırmacı olarak NIH Klinik Merkezine geldi. NIH'de bulaşıcı hastalıklar bölümünün şefi ve transfüzyon tıbbı bölümünde yardımcı araştırma müdürü olarak kaldı.

1964'te genç bir araştırma görevlisi olarak Alter, Avustralya antijenini Baruch Blumberg ile birlikte keşfetti. Bu çalışma, hepatit B virüsünün izole edilmesinde önemli bir faktördü. Daha sonra, nedenlerini ortaya çıkarmak ve transfüzyonla ilişkili hepatit riskini azaltmak için kullanılan kan örneklerini depolamak için bir Klinik Merkez projesine liderlik etti. Amerika Birleşik Devletleri, çalışmalarına dayanarak, bu risk nedeniyle hepatitin nedenini 1970'de yüzde 30'dan neredeyse 0'a düşüren kan ve bağışçı tarama programlarını başlattı. 2002 yılında The International Society of Blood Transfusion Presidential Award ödülünü aldı. Ve 2005 yılında, Amerikan Doktorlar Koleji Tıpla İlgili Bilimde Üstün Çalışma Ödülü ve Birinci Uluslararası Inserm Ödülü'nü (NIH'nin Fransız eşdeğeri) aldı.

Michael Houghton ve Charles M. Rice ile birlikte 2020 Nobel Fizyoloji veya Tıp ödülü aldı.