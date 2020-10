Harry Styles - Golden çevirisi | Harry Styles Golden lyrics, Harry Styles Golden şarkı sözleri

Harry Styles, Golden adlı parçasına klip çekti. Peki, Harry Styles Golden şarkı sözleri nelerdir?

HARRY STYLES GOLDEN LYRICS | HARRY STYLES ŞARKI SÖZLERİ

Hey!

Golden, golden, golden

As I open my eyes

Hold it, focus, hoping

Take me back to the light

I know you were way too bright for me

I'm hopeless, broken

So you wait for me in the sky

Browns my skin just right

You're so golden

You're so golden

I'm out of my head

And I know that you're scared

Because hearts get broken

I don't wanna be alone

I don't wanna be alone

When it ends

Don't wanna let you know

I don't wanna be alone

But I, I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)

I can feel you take control (I can feel you take control)

Of who I am and all I've ever known

Loving you's the antidote

Golden

You're so golden

I don't wanna be alone

You're so golden

You're so golden

I'm out of my head

And I know that you're scared

Because hearts get broken

I know that you're scared

Because I'm so open

You're so golden

I don't wanna be alone

You're so golden

You're so golden

You're so golden

I'm out of my head

And I know that you're scared

Because hearts get broken

HARRY STYLES GOLDEN ÇEVİRİ

[Intro]

Hey!

[Verse 1]

Altın, altın, altından gözlerimi açtığımda

Dayan, odaklan, umut et, beni geri ışığa götür

Benim için çok parlak olduğunu biliyorum

Umutsuzum, kırgınım bu yüzden beni gökyüzünde bekle

Esmer derime doğru

Sen çok nadirsin

[Chorus]

Sen çok altındansın

Aklımın dışarısındayım ve korktuğunu biliyorum

Çünkü kalbin kırılıyor

[Verse 2]

Yalnız olmak istemiyorum

Bittiğinde yalnız kalmak istemiyorum

Bilmeni istemiyorum

Yalnız olmak istemiyorum

Ama beklediğini hissedebiliyorum (beklediğini hissedebiliyorum)

Kontrolü ele aldığını hissedebiliyorum (kontrolü ele aldığını hissedebiliyorum)

Kim olduğum ve bildiğim kadarıyla

Seni sevmek panzehir

Altından

[Chorus]

Sen altındansın

Yalnız olmak istemiyorum

Sen altındansın

Sen altındansın

Aklımın dışındayım ve korktuğunu biliyorum

Çünkü kalbin kırılıyor

[Bridge]

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

Korktuğunu biliyorum çünkü açığım

[Chorus]

Sen altındansın

Yalnız olmak istemiyorum

Sen altındansın

Sen altındansın

Sen altındansın

Aklımın dışındayım ve korktuğunu biliyorum

Çünkü kalbin kırılıyor