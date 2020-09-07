Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 filmi konusu nedir? Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 oyuncuları ve Harry Potter ve Ölüm Yadigarları

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HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI: BÖLÜM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Destansı finalde, iyi ile kötünün mücadelesi, büyücüIük dünyasını büyük bir savaşın içine sokmuştur. Tehdit hiçbir zaman bu kadar büyük olmamıştır ve artık hiçbir yer güvenli değildir. Bu arada, Lord Voldemort ile son karşılaşmasına gittikçe yaklaşan Harry Potter'ın en büyük fedakârlığı yapması gerekecektir. Herşey sona erecektir.

HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI: BÖLÜM 2 Oyuncuları Ve Kadrosu

Yönetmen: David Yates

Oyuncular:Emma Watson, Daniel Radcliffe, Jamie Campbell Bower, Ralph Fiennes, Gary Oldman

Tür: Aksiyon, Macera, Drama

Yapım Yılı: 2011 (130 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2011 Çarşamba

Senaryo: Steve Kloves, J.K. Rowling

Yapımcı Firma: Heyday Films, Legendary Pictures

Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD