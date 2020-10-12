Harika Avcı kimdir? Harika Avcı kaç yaşında? Harika Avcı şarkıları nelerdir? Harika Avcı filmleri neler?

Yaşadığı aşklar, filmlerive sözleri ile gazelerin manşetlerini süsleyen Harika Avcı kimdir? Harika Avcı filmleri, şarkıları ve sevgilisi hakkında tüm detaylar haberimizde.

HARİKA AVCI KİMDİR?

Bir zamanların popüler ismi Harika Avcı özel hayatı, filmleri ve olaylı yaşamı ile en merak edilen ünlüler arasında.

Annesinin adı Sabriye Ocak'dır. İlk okulu bitirdikten sonra okumayı ortaokulda bırakır. 11 yaşında bir tütün fabrikasında işçi olarak annesi ile birlikte çalışmaya başlar. İzmirli Nermin Ocak'ın hikayesi tıpkı filmlerdeki gibidir.

Nermin Ocak (Harika Avcı) bir gün annesiyle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda gezinmektedir. İzmir'in ünlü reklam şirketinin sahibi Ahmet Gül de tesadüfen oradan geçmektedir. Ahmet Bey, bu çok beğendiği genç kızın yolunu keser ve onun sekreteri olması için teklifte bulunur. Nermin fabrika işçiliğinden sekreterliğe terfi etmiştir.

Kısa bir zaman sonra "gazinocu Nuri bey" gazinosunun reklam işleri için bir gün reklam ajansına telefon eder. Telefona çıkan sekreter Nermin'e, "Senin sesin ne kadar güzelmiş. Ajansa gelince tanışmak isterim," der. Nuri Bey de, tıpkı arkadaşı Ahmet Bey gibi Nermin'e iş teklif etmekte hiç tereddüt etmez. Birkaç gün sonra Nermin, gazinocu Nuri'yle tanıştırılır. Bir hafta sonra ismi gazinonun neon ışıklı tabelasındadır. Nermin artık 'harika' bir 'avcı' olmuştur.

HARİKA AVCI FİLMLERİ NELERDİR?

1998 - Ölümün El Yazısı,

1995 - Gizli Aşk (tv dizisi),

1989 - Gönül Garip Bir Kuştur,

1989 - Öyle Bir Kadın ki,

1989 - Sevgiler Düşlerde Kaldı,

1987 - Alışırım,

1987 - Kalbimdeki Düşman,

1987 - Temas,

1987 - Yasemin,

1986 - Sıcak Yatak,

1986 - Sevgi Çıkmazı,

1986 - Acı Dünya,

1985 - Ateş Dağlı,

1985 - Vahşi Aşk,

1978 - İyi Aile Çocuğu

HARİKA AVCI EVLİ Mİ?

Harika Avcı özel hayatı ile gündemden düşmeyen isimler arasında. Özel hayatı hakkında konuşmaktan çekinmeyen Avcı, ilk sevgilisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfında okuyan İranlı bir genç olduğunu söyler. Aşk yaşadığı ünlüler arasında Futbolcu Rıdvan Dilmen, Aydan Şener'in eski eşi futbolcu Ayhan Akbin, Sezercik filmlerinden tanıdığımız Sezer İnanoğlu, fındık kralı Lokman Kondakçı, trilyoner işadamı Reha Süren, Nükhet Duru'nun eski eşi işadamı Dikran Masis, müzisyen Onno Tunç, Fedon, işadamı Bedri Deren, Oyuncu Cem Özer, Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar gibi isimler de vardır.