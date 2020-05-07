Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da, iki grup arasında çıkan güvercin kavgası kanlı bitti. Komşularının güvercin beslediği yere giden güvercinini almak isteyen grup, karşı taraf vermek istemeyince tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda, geçen hafta cezaevinden tahliye edilen Remzi Türeyici hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

GÜVERCİN TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Dün Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Ersoy Caddesi'nde iddiaya göre, bir arkadaş grubuna ait güvercin, komşularının güvercin beslediği evin damına kondu. Arkadaş grubu, güvercini almak için komşularına gittiğinde olumsuz yanıt aldılar. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı-sopalı kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEK VE SOPA BULUNDU

Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin mahalleye geldiği otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve sopa ele geçirildi.

GEÇEN HAFTA TAHLİYE OLDU

Yaralılardan durumu ağır olan ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Remzi Türeyici, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Remzi Türeyici'nin bir hafta önce çeşitli suçlar nedeniyle bulunduğu cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.