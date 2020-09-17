Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi

Yıllar önce yayınlanan evlilik programlarına katılarak adını duyuran Hanife Gürdal, 9 ay önce nikah masasına oturduğu fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile boşandı. Ayrılık haberini duyuran Gürdal, Instagram'da eşiyle olan tüm pozlarını da sildi. Ancak Kemal Ayvaz, Gürdal ile olan anılarına kıyamadı.

FOTOĞRAFLARI SİLMEYE KIYAMADI

Evliliklerini göz önünde yaşayan ikili, sosyal medya hesaplarından birbiriyle her anını paylaşmayı da ihmal etmiyordu. Anca mutluluklarına gölge düşen çift, yollarını ayırdı. Instagram hesabından boşanma haberini duyuran Hanife, eşiyle birlikte olan pozlarını silerek Ayvaz'ı takipten çıkardı. Ancak Kemal Ayvaz hesabından henüz eski eşiyle olan fotoğrafları silmeye kıyamadı ancak takip etmeyi bıraktı.

İşte Kemal Ayvaz'ın silemediği o pozlar...