Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "1 milyon kere 1 milyon kaç eder?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki "1 milyon kere 1 milyon kaç eder?" sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Yarışmacı, 4 şık arasından yanlış cevabı verdi.

A- 2 milyon

B- 100 Milyon

C- 1 Milyar

D- 1 Trilyon

Doğru Cevap: 1 Trilyon