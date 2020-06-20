Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu

Türkiye'de 4 büyük takımın da formasını giyen ve hangi takımlı olduğu tartışılan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi kamp yapılan otelde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki milli oyuncunun, kongre üyelik kartını teslim aldığı belirtildi.

Başkan Çebi'nin, Burak Yılmaz'a kulüp üyeliğinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.