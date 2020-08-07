Hande Sümertaş kimdir? Hande Sümertaş nereli, kaç yaşında?

Spor dünyasında adını duyuran Hande Sümertaş, eğitimini ABD'de tamamladı. Öte yandan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde de eğitim gördü. Uzun süre çalıştığı Galatasaray'dan istifa etti.

HANDE SÜMERTAŞ KİMDİR?

Sümertaş, 1977 yılında dünyaya geldi. İstanbullu olan Hande Sümertaş, uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde görev aldı. Öğrenim hayatını ABD'de tamamladı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yönetiliği programına katıldı. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu.

Terim ailesiyle yakın ilişkisi bulunan Sümertaş, 2020 yılı Nisan ayında Fatih Terim'in ekibindeki görevinden istifa etmişti.