Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri

Salgın nedeniyle uzun süredir evinde karantinada olan Hande Erçel, yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan Sen Çal Kapımı adlı dizideki rol arkadaşları Kerem Bürsin ve Melisa Döngel ile Bebek'te bir araya geldi.

"KEREM OLAĞANÜSTÜ BİRİ"

Posta'da yer alan habere göre: Dizinin yapım şirketinin Bebek'teki ofisinde buluşan ünlü oyuncular, okuma provası yaptı. Okuma provasından ilk ayrılan Kerem Bürsin oldu. Bürsin'in ardından Melisa Döngel ofisten çıkış yaptı. Ofisten en son ayrılan Hande Erçel ise ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Dizideki partneri Kerem Bürsin'le yeni tanıştıklarını söyleyen oyuncu "Kerem'le yeni tanıştık. Çok tatlı, olağanüstü biri. Onunla çalıştığım için çok mutluyum" dedi.

EVLİLİK SORULARINA SESSİZ KALDI

Erçel, Demet Akalın'ın sevgilisi Murat Dalkılıç'la eski bir fotoğrafını paylaşarak altına "Şunu da bir evlendirseydim" yazması hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.