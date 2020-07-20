Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı

Murat Dalkılıç ile olan birlikteliği sürpriz bir şekilde sonlandıran Hande Erçel'i rol aldığı dizide Kerem Bürsin ile öpüşme sahnesinin kamera arkası sosyal medyada gündem oldu.

KAFALAR İYİCE KARIŞTI

İlişkisini Kerem Bursin ile olan yakınlığından dolayı sonlandırdığı konuşulan Hande Erçel'in kamera arkası öpüşme sahnesi kafaları iyice karıştırdı.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Hande Erçel, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum. Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır. Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim."