Hamamlar Höyüğü yeniden su altında kaldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Tahta Köprü Barajı'nın su seviyesinin düşmesi ile gün yüzüne çıkan ve arkeolojik kazıların yapıldığı, M.Ö. 10 binli yıllara ait olduğu tahmin edilen Hamamlar Höyüğü, son yağmurlarla tekrar yükselen suların altında kaldı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Barajı'nın 1974 yılında su tutmaya başlamasıyla milattan önce 10 binli yıllara ait olduğu tahmin edilen Hamamlar Höyüğü su altında kaldı. Geçen yıl barajdaki su seviyesinin düşmesi ile höyük tekrar ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Gaziantep Müzesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle höyükte kazı çalışmaları başladı. Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığındaki 25 kişilik ekiple höyükte arkeolojik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, ana kaya düzeltilerek yarım daire ya da yuvarlak köşeli mekanlar oluşturulduğu, ana kaya tabanının tıraşlanarak düzeltildiği ve steller de dikildiği tespit edildi. Hamamlar Höyüğü, yükseltisi suyla eriyerek yok olmasına rağmen, bazalttan oluşan duvar kalıntılarının kısmen korunduğu, en erken yerleşim evresini temsil eden 'Akeramik Neolitik Çağ'dan Ortaçağ'a 'kadar bir yerleşim sürekliliğini gösteren kalıntılar elde edildiği belirlendi.

Çalışmalar henüz sonlanmadan yağışların arttığı bölgede höyük, bir kez daha su altında kaldı.