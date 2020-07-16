Halüsinasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla halüsinasyon mu, halüsünasyon mu? Halüsinasyon ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "halüsinasyon". Peki, halüsinasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre halüsünasyon mu, halüsinasyon mu yazılır?

16.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:29

Halüsinasyon kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, halüsinasyon TDK'ya göre nasıl yazılır? Halüsinasyon nasıl yazılır? Halüsinasyon mu, halüsinasyon mu? TDK'ya göre halüsinasyon kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE HALÜSİNASYON NASIL YAZILIR?

Halüsünasyon: Yanlış

Halüsinasyon: Doğru

TDK'YA GÖRE HALÜSİNASYON NE DEMEK?

halüsinasyon

isim, ruh bilimi, Fransızca hallucination

Sanrı.