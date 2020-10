Amerika çıkışlı şarkıcının yaptığı her şey olay oluyor. En son attığı Türkçe twit ile tüm dikatleri yine üzerine çeken Halsey kimdir? Halsey Türk mü? Halsey Türkiye'ye mi geldi?

HALSEY KİMDİR?

29 Eylül 1994, Edison, New Jersey doğumlu Amerikalı şarkıcı Ashley Nicolette Frangipane dansçı ve söz yazarı. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

HALSEY HAYATI VE KARİYERİ

Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı. İlk röportajlarından birinde, Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.

Bir röportajda, Halsey kendini tanımlamak için, 'tri-bi' (çift ırklı, biseksüel ve bipolar) terimini kullandı.

Halsey gerçek adı altında YouTube'da cover şarkılar yayınlayarak kariyerine başladı. 2012 yılında, Taylor Swift ve One Direction üyesi Harry Styles ile Swift'in ilişkisi hakkında "Haylor Song" adlı I Knew You Were Trouble şarkısının bir parodisini kaydetti ve bunu Tumblr hesabında paylaştı. 2014 yılında Halsey "Ghost" isimli bir şarkı kaydetti ve onu SoundCloud'da yayınladı. Şarkı Halsey'e dikkat çekti ve o Astrawelker plak ile etiket imzaladı. Sonradan "Room 93" başlıklı ilk EP'sini 27 Ekim 2014'te yayınladı.

Yine 2014'te açılış sanatçısı olarak The Kooks ile tura çıktı. 2015 yılında, Halsey, Twitter'da festivalde en çok konuşulan sanatçı oldu.

Mart ve Nisan 2015'te Young Rising Sons ile tura çıktı, ayrıca Imagine Dragons tarafından Smoke + Mirrors Tour sırasında desteklendi.

Bir röportajında Halsey Badlands'ı "kızgın bir feminist kayıtı" olarak tanımladı ama daha sonra yanlış anlaşıldığını söyleyerek aslında "kızgın bir kadın kaydı" demek istediğini aktardı.

Billboard Haziran 2015'te yaptığı röportajda 2. albüm için bile çoktan çalışmalara başladığını söylemişti.

Yaptırdığı DNA testinde yüzde 10'luk bir dilimde Türk çıkması sonucu Türkiye'ye olan ilgisini arttırmıştır.

HALSEY ÖZEL HAYATI

Halsey açıkça biseksüeldir. 2015'ten 2016'ya kadar Halsey, Badlands'in yapımına yardım eden ve Hopeless Fountain Kingdom'a ilham veren Norveçli yapımcı Lido ile çıktı.

2017'de Amerikalı rapçi G-Eazy ile çıkmaya başladı. 2017'de bir partide bir araya geldiler ve farklı müzikler peşinde koşsalar da aşklarını ve yaşam tarzlarını tartışan "Him & I" işbirliği için ortak bir zemin buldular. Çift, Temmuz 2018'de ayrıldı; İlişkileri, ilişkinin resmen bittiği o yılın Eylül ayına kadar kapalı ve devam etti.

Kasım 2018'de İngiliz alternatif rock müzisyeni Yungblud ile çıkmaya başladı. Her ikisi de bir sır olarak kalan Los Angeles'ta bir barda buluştular, müzik dahil farklı konuları tartıştılar ve sonunda "11 Dakika" üzerinde işbirliği yaptılar ve romantik bir ilişki içinde oldukları söylendi. Halsey, ilişkilerini ilk olarak Mart ayında Capital FM ile yaptığı röportajda doğruladı ve ağustos ayında doğum gününü kutladı.O yılın Eylül ayında ilişkilerini sonlandırdılar.

Halsey, Eylül 2019'da aktör Evan Peters ile çıkmaya başladı. Mart 2020'de ayrıldıkları söylentisinin ardından, Nisan ayında Instagram'da ve oyuncuyla ilgili tüm paylaşımları kaldırdı. Halsey daha sonra Haziran ayında ayrılıklarından bahseden bir tweet'i beğenerek ayrıldıklarını doğruladı.

Kariyerinin başlangıcından beri, Halsey kişisel sağlığı konusunda açıktı; 2015'te kariyerinden bahsederken, "Ben sadece bunu başaran, kafayı yemiş bir taşçı çocuğum" dedi.

Halsey'de bipolar bozukluk bulunmaktadır. Kendisine 17 yaşında bu ruhsal bozukluk teşhisi kondu ve annesinde de olduğunu söyledi.] O yaşta Halsey intihara teşebbüs etti, bu da onun teşhisine ve psikiyatri hastanesine 17 gün yatmasına yol açtı. Halsey, intihar girişiminin üzerinden çok geçmeden müzik endüstrisinde başarılı olmaya başladı. Şarkı söylemenin ve performans göstermenin, bipolar bozukluktan dolayı yaşadığı semptomları yönetmesine yardımcı olduğunu söyledi.