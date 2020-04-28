Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek

Halkbank koronavirüse karşı yeni bir destek paketini daha devreye alıyor. Banka; oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz kredi verecek.Kredi paketinden 400 bin işletmenin yararlanması hedefleniyor. Başvurular sadece halkbank.com.tr veya halkbankkobi.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Halkbank'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Küresel bir salgına dönüşen ve etkileri ülkemizde de hissedilen koronavirüs ile mücadele kapsamında, küçük işletme düzeyinde olan ve ihtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odalarına kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında 'İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi' oluşturulmuştur.

FİRMALARDA ARANAN ŞARTLAR

Krediden yararlanacak şahıs firmasının;

- Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odaları'na kayıtlı olması,

- Kesinleşmiş son yıl mali cirosunun 3.000.000 TL'yi aşmaması,

- İktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması,

- Bankamız Esnaf Destek Paketi'nden faydalanmamış olması,

- İflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması,

ön koşullarını taşıması gerekmektedir."