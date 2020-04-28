Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek Son dakika: Halkbank; oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor.

Halkbank işletmeler için yeni bir destek paketini daha devreye alıyor. Banka; oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz kredi verecek. Kredi paketinden 400 bin işletmenin yararlanması hedefleniyor. Başvurular bu gece yarısından itibaren internet sitesinden alınmaya başlanacak.

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