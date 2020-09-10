Halil Kumova kimdir? Halil Kumova kaç yaşında vefat etti? Halil Kumova hangi dizilerde rol aldı? Halil Kumova ölüm sebebi nedir?

Türk sinemasının emektar oyuncularından Halil Kumova, Malatya'da çekimleri devam eden 'Zalo' isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Halil Kumova kimdir? Halil Kumova hangi dizilerde rol aldı? Halil Kumova hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

HALİL KUMOVA KİMDİR?

23 Mart 1956, Bursa'da dünyaya gelen Halil Kumova, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynamaktadır. Şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol almıştır.

Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminin de rol aldı. Çekimlerine Malatya'nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933'te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova'nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.

HALİL KUMOVA NEDEN ÖLDÜ?

Zalo'nun yapımcısı ve yönetmeni Necati Aslan, Halil Kumova'ın vefatıyla ilgili şunları söyledi; "Sette rahatsızlanınca hastaneye götürdük. 2-3 gün hastanede kaldı. Sonra iyi olduğunu söyleyip taburcu ettiler. Otelde odasından çıkıp lobiye inerek rol arkadaşlarıyla sohbet ederken düşmüş. Çok üzgünüm. Solunum yetmezliğinden dolayı vefat ettiği söylendi. Koronavirüs ile ilgili bir durum yok. Ekip olarak çok üzgünüz. Çekimlere ara verdik. Allah rahmet eylesin, ailesinin başı sağ olsun. Sabırlar diliyorum."

HALİL KUMOVA HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Payitaht Abdülhamid (2 Sezon, Mehmet Memduh Paşa, 2017)

Kalbimdeki Deniz (2. Sezon, Konuk oyuncu, 2017)

Aile İşi (Konuk oyuncu, 2016)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şeyhülislâm Esad Efendi, 2015)

Asla Vazgeçmem (2 Sezon Adil Baba, 2015-2016)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (İlyas Ata, 2015)

Hayat Benim (4. Sezon, İskender, 2016)

Not Defteri (Nusret, 2014)

Küçük Kıyamet (Baba, 2014)

Karagül (Sadık Ağa, 2013)

Galip Derviş (2. Sezon, Civan Çakırcalı, 2013)

Aşkın Bedeli (2., 3. Sezon, 2014-2015)

Adını Kalbime Yazdım (Süleyman Ağa, 2013)

Karadayı (3 Sezon, Deli Faruk'un Adamı, 2012-2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2., 3. Sezon, 2012-2013)

Kırık Zeytin Dalı (Baba, TV Filmi 2010)

Aşk ve Ceza (2. Sezon, Ahmet Moran, 2011)

Ömre Bedel (Akif, 2009)

Geniş Aile (3. Sezon, Alemdar, 2011)