Halil Kalay yeni albümüyle yine ses getirecek

Adana'da ticari hayatındaki başarısı kadar müzik sektöründe de adını duyuranve 7 ayda 14 milyon hayranına ulaşan Mashup (Hele Ninno Olasan) klibi ile zirveye yerleşen genç yetenek HalilKalay yakın bir zaman da hayranları ile bir araya geleceğini belirtti. Kalay "Sevenlerime müjdelerim var" dedi.

Tesbih ve kuyumculuk işinin yanı sıra ses sanatçılığı da yaparak kısa sürede zirveye çıkan Halil Kalay, her geçen gün başarılarının üzerine başarı ekliyor. Çok kısa bir sürede sosyal medyada tıklanma rekoru kıran Adanalı iş insanıve ses sanatçısı Kalay, takipçi sayısının 10 milyonu geçtiğini, ayrıca 40 bin kişinin de kendisi ile ilgili paylaşımda bulunduğunu belirterek, "Bana gösterilen ilgi karşısında çok mutluyum. Beni seven, destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben, sevenlerimle, müziğimle varım" dedi.

Sosyal medyada fenomen olmanın kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini bunun da ses sanatçılığı ile iş insanlığında gösterdiği başarının bir göstergesi olduğunu ifade eden Kalay, şunları söyledi:

"10 milyon sayısı küçümsenemeyecek bir rakam. Bu sayı her geçen gün giderek artıyor. Başarılarımla birlikte takipçi sayım da artıyor. Ayrıca videomdaki şarkılarımla klibimi montaj yaparak paylaşanların sayısı 40 bin kişi. Bu kadar kısa bir sürede bu başarıyı yakalamak müthiş bir şey. Bu ilgikarşısında çok mutlu olduğumu söylerken, bu ilginin de benim doğru yolda olduğumu gösterdiğini belirtmek istiyorum. Desteklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum.Daha güzel ve başarılı günler yakında."

Yakında sevenleriyle bir araya geleceğini de müjdeleyen başarılı ses sanatçısı Halil Kalay, 'MahsupHele Ninno Olasan' şarkısının yoğun ilgi gördüğünü ve ilgi görmeye devam ettiğini belirtti. Bir sonraki şarkılarının da en az bu şarkısı kadar popüler olacağını ve ilgi göreceğini aktaran Kalay, "Bir sonraki şarkılarımı hayranlarım için yapacağım. Hayranlarıma sesleniyorum. Süprizlerime hazır olun" dedi.

Halil Kalay

Çok yoğun bir tempoda çalıştığını belirten başarılı ses sanatçısı Halil Kalay, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem iş hem de müzik beni biraz yoruyor ama hayranlarımın sevgisi bana tüm yorgunlukları unutturuyor. Bugün çok ciddi bir kitlem oluştu, onlarla birlikte olmak bana huzur veriyor. Sevenlerime layık olmak için elimden gelen tüm güzellikleri, projelerimle onlarla birlikte paylaşmak ve onlarımutlu etmek istiyorum.Müzik artık benim vazgeçilmezim oldu. Sevenlerime sık sık müjdelerim olacak. Yakında 8 şarkılık albümüm çıkacak. Albümümün büyük ilgi göreceğini sanıyorum."