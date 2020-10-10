Halil İbrahim Dervişoğlu için şoke eden iddia: Menajeri onu kandırdı

20 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun menajeri Hollanda'da krize neden oldu.

Ocak 2020'de 3 milyon avro bedelle İngiliz ekibi Brentford'un yolunu tutan Dervişoğlu, transferin son günlerinde Twente'ye kiralandı.

Sparta Rotterdam sportif direktörü Henk van Stee, Brentford'a sattıkları oyuncu ile sürekli iletişim halindeydi.

Yaz transfer döneminde kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Sparta Rotterdam'ın girişimleri sonuçsuz kaldı. Van Stee, Brentford'un oyuncuyu kiralamak istediğini görünce harekete geçti ancak genç forvetin menajeri Yalçın Sarıca'dan geri dönüş alamadı.

"MENAJER ONU YANLIŞ YÖNLENDİRDİ VE KANDIRDI"

Sportif direktör Van Stee yaptığı açıklamada; "Halil'in ailesi ile çok iyi bir ilişkim var. Halil'in kardeşine mesaj attım ve menajerinden aldıkları bilgiye göre onu sadece Twente'ye göndereceklerini söylemişler. Halil'den aldığım mesajı onlara gönderdim ve ailesi buna çok sinirlendi. Menajer Halil'e sadece Twente'nin talip olduğunu söyleyerek onu yanlış yola soktu ve kandırdı" dedi.

U21 Milli Takımımızda da forma giyen genç forvet, bu sezon Hollanda'da Twente formasını terlettikten sonra Brentford'a geri dönecek.