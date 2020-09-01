Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?

Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan 'Maria ile Mustafa' adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Boysan'ın ölümünün ardından birçok yerde Haldun Boysan'ın mimar Aydın Boysan'ın oğlu olduğu iddia edildi ve olay kısa sürede trend listesine girdi.

"MANEVİ BABAM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Yıllarca baba-oğul oldukları düşünülen Aydın Boysan ve Haldun Boysan 2016 yılında Hürriyet'e röportaj vermiş ve akrabalık bağlarının olmadığını söylemişti. Haldun Boysan, Aydın Boysan için şu ifadeleri kullanmıştı: "Manevi babam gibi hissediyorum. Çünkü ben öz babamı, 1984 yılında çok erken yaşta kaybettim. İnsani yaklaşımı ve dünya görüşü de çok benzediği için, görüştüğümüzde sanki kan bağı varmış gibi hissediyorum. Derya deniz bir insan."