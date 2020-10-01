Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında, nereli? Hakkı Bulut hayatı

Hakkı Bulut, öğretmenlik mesleği ile ilgilenirken babasının saz çalmasından etkilenerek müziğe yöneldi.İlk plak çalışmasını ise 1967 yılında yapan Bulut'a Orhan Gencebay ve Arif Sağ eşlik etmişti. Hakkı Bulut eşi kim?

HAKKI BULUT KİMDİR?

Bulut, 3 Şubat 1945'te Tunceli, Mazgirt ilçesi, Aktarla köyünde dünyaya geldi. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Ardından Adana'ya taşındı ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da tamamladı. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı.

6 ALTIN PLAK ÖDÜLÜ ALDI

1967 yılında ilk plak çalışmasını yapan Bulut, Leylam isimli ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlamayla eşlik ettiler. 1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses yarışmasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve İkimiz Bir Fidanız isimli parçasını 1969 yılında okudu. Ben Buyum, Falcı, Ben Köylüyüm, Dokunmayın Dünyama gibi eserlerle arabesk müziğinin ilk temellerini 1969 yıllarında atanlardan biri olarak 18 45'lik plak, 58 albüm çalışmasına imza attı. Sanatçı 6 Altın Plak, 1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü aldı.

Seven Kıskanır isimli bestesiyle ilk kez TRT'nin kapıları resmi olarak Hakkı Bulut'a açıldı. Bu şarkı TRT ekranlarında halka ve Atatürk Kültür Merkezi'nde basına sunuldu. Sanatçının 12 sinema filmi ve 2016 itibarıyla 61 albümü bulunmaktadır. 28 Haziran 2016 tarihinde "Kutuplarda Gül Yeşertirim" adlı 61. albümünü piyasaya çıkardı.

Hakkı Bulut, Saadet Bulut ile evli ve iki çocuğu bulunuyor.