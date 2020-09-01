Hakkı Aygün kimdir? Güreşçi Hakkı Aygün nereli, neden öldü?

Hakkı Aygün, 31 Ağustos günü Antalya'da gerçekleşen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Başpehlivan Aygün, 2018 yılında da silahla yaralanmıştı. İşte, Hakkı Aygün hayatı...

HAKKI AYGÜN KİMDİR?

Başpehlivan Aygün 2 Şubat 1985 yılında Antalya'da doğdu. Antalya Spor Lisesi'ndeki eğitimi sonrası Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) bölümünden mezun oldu. Antalya'da yaşamını sürdüren Hakkı Aygün, 2018 yılında yaşanan bir silahlı saldırıda yaralandı.

31 Ağustos 2020 yılında Antalya Muratpaşa'da gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti. Olay sonrası çalışma başlatan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheli U. C. S.'yi (20) gözaltına aldı.