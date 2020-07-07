Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Aktütün kırsalında bir PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim oldu. Teröristin teslim olduğu anlar askerlerin kameralarına yansıdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor. Hakkâri/Aktütün'de PKK'lı bir terörist, komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi" denildi.

TESLİM OLMA ANI KAMERADA

Mesajla birlikte PKK'lı teröristin teslim olma anı da paylaşıldı. Söz konusu görüntülerde askerler "Gel gel. Korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin. Türkçe biliyor musun?" şeklinde konuşuyor.