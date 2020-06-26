Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu

Son günlerde ülke genelinde yağışların ve sıcaklıkların artmasına bağlı olarak yuvalarından çıkan yılanlar, çalılıkların ve otların arasında dolaşırken vatandaşlara denk geliyor. Yılanların görülmesi paniğe neden olurken uzmanlar ise bu konuda uyararak yılanların doğanın dengesi için gerekli olduğunu ve zarar verilmemesi gerektiğini üzerine basa basa söylüyor.Son olarak Hakkari'nin Akçalı köyü Yeniyol mezrasında ortaya çıkan kırmızı renkli yılan büyük korkuya neden oldu.

3 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YILAN TARLAYA GİDEN KÖYLÜLERİ KORKUTTU

Akçalı köyüne bağlı Yeniyol mezrasında görünen kırmızı yılan, köylüleri korkuttu. Birden ortaya çıkan ve uzunluğunun 3 metreden fazla olduğu söylenen yılan yüzünden tarım işlerini yapamayan köylüler, yetkililerden yardım istedi. Köylüler, sık sık karşılarına çıkan yılanın kendilerini korkuttuğunu belirtti.