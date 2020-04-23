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Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti

Hakkari'de gece saatlerinde ahırın damını kazıp içeri giren ayı, 25 koyunu telef etti. Sabah ahıra gelen vatandaş, koyunlarını telef olmuş halde görünce büyük bir şok yaşadığını belirterek "Yardım bekliyorum" dedi.

23.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:17

Hakkari merkeze bağlı Çaltıkoru köyünde ahıra giren ayı, 25 koyunu telef etti. 3 gün önce de Çaltıkoru köyüne 1 kilometre mesafedeki Kaymaklı köyünde ayı saldırısı sonucu 50 koyun telef olmuştu.

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Kent merkezinde 45 kilometre uzaklıktaki Çaltıkoru köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Abdurrahman Çiftçi'nin gece saatlerinde ahırına damı kazarak giren ayı, içerideki koyunlara saldırdı. 25 koyunu telef eden ayı, kapıyı kırıp çıktı. Sabah ahıra gelen Abdurrahman Çiftçi, büyük şok yaşadı.

"AHIRIN DAMINDAN İÇERİ GİRMİŞ"

Geçim kaynağının koyunları olduğunu belirten Çiftçi, "Ayı, ahırın damından içeri girmiş. İçeride bulunan 25 koyunumu telef ettikten sonra çıkmış. Yardım bekliyorum" dedi.

AYI, KOMŞU KÖYDE DE 50 KOYUNU TELEF ETMİŞTİ

Çaltıkoru köyüne 1 kilometre mesafedeki Kaymaklı köyünde de 3 gün önce benzer bir olay yaşanmıştı. Köyde Adil Alpsar'a ait ahıra giren ayı, 50 koyunu telef etmişti.