Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti Hakkari'de gece saatlerinde ahırın damını kazıp içeri giren ayı, 25 koyunu telef etti. Sabah ahıra gelen vatandaş, koyunlarını telef olmuş halde görünce büyük bir şok yaşadığını belirterek "Yardım bekliyorum" dedi.