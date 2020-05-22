Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin Salı günü yayınlanan bölümünde Ünlüler takımından Mert adaya veda etti. Acun Ilıcalı'nın elenen kişinin Mert olduğunu söylemesiyle adeta yıkılan Evrim ise "Ne" diyerek bağırarak tepki verdi. Evrim'in Mert'in arkasından ağlaması ve söylediği sözler ikili arasında aşk dedikoduları çıkardı. Öte yandan Survivor Panorama programının yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun Mert ve Evrim için söyledikleri kafa karıştırdı.

"UMMADIĞIM KİŞİ VEDA ETTİ, YIKILDIM"

Kampların birleşmesine en çok Mert ile bir arada olacağı için sevindiğini söyleyen Evrim, Mert'in elenmesinin ardından "Ummadığım bir kişi veda etti, gerçekten yıkıldım. Tam kamplar birleşti, en olması gereken adamdı. Benim için kampların birleşmesinin hiç bir anlamı kalmadı" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRLERİNE OLUMLU ELEKTRİK İÇİNDEYDİLER"

Evrim'in Mert'in elenmesine verdiği tepki ve üzülmesi, TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programının da gündemi oldu. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Evrim ve Mert ile ilgili ilginç yorumlarda bulundu. Evrim'in Mert'e daha önce kalpler gönderdiğini hatırlatan Hatipoğlu, ikisinin de birbirlerine karşı bir yakınlık duyduklarını söyledi. Hatipoğlu, "Evrim, Mert'in yarışmada en sevdiği kişilerden biri olduğunu söyledi ve 'Benim erkek versiyonum' dedi. Mert gittikten sonra çok üzüldü ve kampların birleşmesinin anlamı kalmadığını dile getirdi. Evrim kalp falan gönderiyordu ona. Giderken de ağladı. Bence Evrim, Mert'i yakından tanımak istiyordu. Birbirlerine karşı olumlu bir elektrik içindeydiler. En azından Evrim Mert'e karşı. Birleşme partisinde ise Hadise 'Aşk olayı görüyorum' dedi ve o sırada ekranda Evrim ve Mert'i gördüm" şeklinde konuştu.