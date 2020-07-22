Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi.

Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan müsabakanın 19. dakikasında gelişen Milan atağında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, kafa golüyle konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.

42. dakikada Sassuolo'nun kazandığı penaltı atışını Francesco Caputo gole çevirdi ve maça yeniden eşitliği getirdi: 1-1.

45+2. dakikada hızlı hücuma kalkan Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasına hareketlenen İbrahimovic, bu gol pasını iyi değerlendirerek, skoru 2-1'e getirdi.

45+7. dakikada Sassuolo'da Mehdi Bourabia, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, ev sahibi takımı 10 kişi bıraktı.

PANDEMİ SONRASI COŞTULAR:9 MAÇTA 7 GALİBİYET

Mücadelenin ilk yarısı Milan'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla Milan ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, pandemi sonrasında çıktığı 9. lig maçında 7. zaferini yaşadı.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını da 59 yaparken, puan tablosunda maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Sassuolo ise bu maçla, sezondaki 13. yenilgisini aldı ve 48 puanla 8. basamakta kaldı.

2 ASİSTLE KATKISINI SÜRDÜRDÜ

Oyunda 79 dakika kalan ve daha sonra yerini Giacomo Bonaventura'ya bırakan milli futbolcu Çalhanoğlu, yaptığı 2 asistle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı ve son dönemde yükselen performansını da sürdürdü.

Sassuolo kadrosunda bulunan milli futbolcu Mert Müldür de maça ilk 11'de başlarken, 45 dakika sahada kaldı ve devre arasında yerini Georgios Kyriakopoulos'a bıraktı.

ATALANTA TEK GOLLE KAZANDI

Ligde 35. haftanın açılış maçında ise aldığı üst üste galibiyetlerle puan tablosunda ikinci sıraya kadar yükselen Atalanta konuk ettiği Bologna'yı 62. dakikada Muriel'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Mavi-siyahlı takım, bu galibiyetle ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkarırken, puanını da 74'e yükseltti. Atalanta maç fazlasıyla, 80 puanlı lig lideri Juventus ile arasındaki puan farkını da 6'ya indirdi.

Juventus, 35. haftada 23 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Udinese ile karşılaşacak.

GALİBİYET SONRASI PIOLI UZATTI

Milan kulübü, ligin 35. haftasında takımın deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından yazılı bir açıklama yaparak, gelecek sezonda yola teknik direktör Pioli ile devam edileceğini duyurdu.

Gece saatlerinde yapılan açıklamada, "Milan, Stefano Pioli ile sözleşmesinin Haziran 2022'ye kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır." denildi.

Pioli'nin Ekim 2019'da takımın başına geldiği ve sözleşmesinin bu sezonun bitiminde sona ereceği hatırlatılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen arada Pioli'nin takımın gelişmesine yaptığı katkıya dikkat çekildi.

"BU KARAR, ALINAN SON ZAFERLERE DAYANMIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milan Kulübü Üst Yöneticisi Ivan Gazidis, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Stefano, bizim kulübümüz için düşündüğümüz ve istediğimiz tutkulu, hevesli, modern futbol vizyonunu verebilecek düzeyde olduğunu gösterdi. Bu karar, sadece alınan son zaferlere dayanmıyor, Stefano aynı zamanda takım ruhu ve amaç birliği yaratmayı başardı." ifadelerini kullandı.

Pioli de Milan'ın güvenine layık olabildiği için gururlu ve mutlu olduğunu kaydetti.

Milan İdari Direktörü Paolo Maldini ise zor zamanda takımın başına geçen Pioli'nin kendileri için başarılı, zaferlere aç, genç kadroya liderlik edecek doğru kişi olduğunu belirtti.

RALF RANGNICK BAŞKA BAHARA KALDI

Stefano Pioli'nin geçen ekim ayından bu yana yönettiği Milan, Kovid-19 salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce ortalama bir performans gösterdi. Kırmızı-siyahlı takım, pandemi sonrasındaki dönemde İtalya Kupası yarı finalinde Juventus'a elense de Serie A'da bugüne kadar oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı, 2'sinde berabere kalarak, hiç yenilgi yüzü görmedi.

Bu arada, İtalyan spor basını, bir süredir adı Milan'ın teknik direktörlüğü için geçen Alman Ralf Rangnick'in İtalyan takımına gelişinin "bir başka bahara kaldığını" yazdı.